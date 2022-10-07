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منزل السفير يتعرض لـ"رصاصة طائشة"

7
OCTOBER
2022
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أعلن السفير الياباني لدى لبنان، تاكيشي أوكوبو، مساء الخميس، تعرض منزله في بيروت لرصاصة طائشة، في حادثة هي الثانية من نوعها، حسبما قال.
 
وكتب تاكيشي أوكوبو باللغة العربية على حسابه الموثق في "تويتر": "للمرة الثانية يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصه طائشة على الأرجح من نوع كلاشنكوف".
 
وأضاف: "هذه المرة ارتدت الرصاصة واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب أحد بأذى. أنا حزين جدا لما يحصل".
 
ودعا السفير الياباني مطلقي النار في الهواء إلى التوقف عن هذه الظاهرة، حتى لا يتحول الأمر إلى "ضرر أو مأساة عند الآخرين".
 
ونشر الدبلوماسي الياباني، الذي يجيد اللغة العربية، 3 صور توثق الرصاصة التي أصابت مقر إقامته.
 
وكان أوكوبو قال في مايو الماضي إن منزله تعرض أيضا لرصاصة طائشة، أثناء الاحتفالات بنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان.
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