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عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 تشرين الأول 2022

7
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 الأخبار: الاتفاق الآن... أو؟

مخاض «أوراسيا»... «الغرب الجماعي» يوحّد خصومه

 

 


نداء الوطن: المصارف "تعاقب المودعين"... وباسيل يسعى إلى "توريط" بكركي بمخطّطه الرئاسي
انتكاسة الترسيم: السلطة "تتكمّش" بالاتفاق... ونتنياهو بالمرصاد!

 

 

 

الديار: المزايدات الانتخابية الاسرائيلية تهز اتفاق «الترسيم»: هدوء لبناني واستنفار اميركي؟
«تهويل» غانتس بالتصعيد يُـثير «ذعر» المستوطنات وحزب الله مُستعد لكافة الاحتمالات
مُؤشرات سلبية حكومياً ورئاسياً... «التيار» مُستاء من بري ويتهم ميقاتي «بالمماطلة»!

 

 


اللواء: زلّة باسيل تكشف المستور الحكومي.. وجلسة 13 تعمّق الخلافات العونية مع برّي
المصارف تعود إلى الإقفال.. ولبنان ينتظر تقييم هوكشتاين لرفض لبيد

 

 


البناء: تركيز «إسرائيلي» على التصعيد الأمني تحت دخان الاعتراض على الرد اللبناني يغطي الاتفاق لبنان متمسّك برفض الأمر الواقع في نص الاتفاق… والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات الأميركيون يؤكدون أن الفرص مفتوحة لتجاوز الخلافات… وإبراهيم يدعوهم لتحمّل المسؤولية

 

 

 

النهار: اتفاق الترسيم في مهب السقوط؟

 

 



الجمهورية: إسرائيل ترفض وواشنطن ملتزمة الحل

 

 

 


l'orient le jour: Frontière maritime : pourquoi Israël a refusé les amendements libanais

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