أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

حغايا

قالت مصادر نيابية أن التيار الوطني الحر ناقش ولم يحسم أمر مشاركته أو غيابه عن الجلسة النيابية المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية وربما يتخذ من موعد الجلسة المتزامنة مع إحياء ذكرى 13 تشرين سببا لغياب ينسجم مع تقدير عدم نضوج الظروف لإنتخاب رئيس

كواليس

قالت مصادر روسية ان قطع الكهرباء المنتجة من محطة زاباروجيا النووية عن مناطق أوكرانيا الواقعة خارج السيطرة الروسية هو الخطوة التالية لقرار وضع المحطة تحت الإدارة الروسية وأشارت المصادر ان نسبة 40% من كهرباء أوكرانيا تأتي من المحطة

اللواء: أسرار

همس

تخوَّف خبراء نفطيون من إقحام الطاقة في الشرق الأوسط، في الحرب غير المعلنة بين الغرب وروسيا على خلفية قرار أوبيك الأخير..



غمز

تصرُّ نائبة مسؤولة على موقفها من التنسيق الرئاسي، لجهة الإبتعاد عن أي محاولة للتلاقي مع حزب يميني مسيحي مؤثر..



لغز

يُنقل عن قضاة وأمنيين انزعاجهم البالغ من وضعهم في مواجهة المودعين، وهم بالهمّ سواء.