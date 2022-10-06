living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة المالية ترد على وزير الاقتصاد.. وهذا ما جاء في بيانها!

6
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لقد آلت وزارة المالية بالأمس على نفسها عدم الرد على مغالطات وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام القانونية والضريبية تحديداً، وعليه صرفنا النظر عن توضيح كان سيصدر البارحة مفضلين التواصل المباشر مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة، وإيضاح الإلتباسات التي وقع فيها، وبالفعل هذا ما حصل بالاتصال المباشر معه، وإذ به اليوم يقع في مطب خطر حيال قانونية ما أعلن، عندها وجدنا أنفسنا مضطرين لمخاطبة الرأي العام عبر الإعلام ليكونوا علـي بينة من الوقائع القانونية وإجراءاتها، وعليه، يهم وزارة المالية أن ُتعلم أنه في حال كان صاحب المولد أو الشركة التي تُدير هذه الخدمة الكهربائية مسجلاً لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فإن الفاتورة الصادرة عنه لصالح المستهلك النهائي يجب أن تتضمن رقمه الضريبي مضافاً إليه الرمز 601 ويجب أن تكون صادرة بالليرة اللبنانية وواضحاً فيها أن قيمة الضريبة على القيمة المضافة تمثل 11%.
كما لا يجوز استيفاء الضريبة بالدولار الأميركي خاصة أن هناك نصاً قانونياً يمنع ذلك.
وكل ما هو مغاير يعتبر مخالفاً قانوناً.

ولمعالي الوزير نقول:
- ان الاعفاء من اي ضريبة يجب ان يكون بموجب قانون حصراً.
- ان نشاط الكهرباء غير معفى حتى ولو قامت به الدولة اللبنانية, فالفاتورة الصادرة من مؤسسة كهرباء لبنان تخضع للضريبة،حيث نصت المادة الخامسة من قانون الضريبة على القيمة المضافة على خضوع كل من الإتصالات والماء والكهرباء للضريبة على القيمة المضافة. واعتبرت المادة السابعة من القانون ان التيار الكهربائي بمثابة مالا مادياً، ويمكن للوزير سلام العودة لأي فاتورةصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان للتحقق من ذلك.
- ان نص قانون الاجراءات الضريبية واضح لجهة ما تضمنه المادة ٧ التي تنص على الضريبة على الإيرادات والعمليات غير الشرعية: " لا يعتد في فرض الضرائب بعدم شرعية الإيرادات أو العمليات الخاضعة للضريبة إلاّ إذا تمت مصادرة هذه الإيرادات أو الأموال المنشئة للضريبة لصالح الخزينة".
- ان من يتولى الرقابة منذ سنوات ويختم بعض المولدات بالشمع الاحمر لعدم تقيدها بالتسعيرة هي وزارة الاقتصاد والتجارة...
وأخيراً نود إعلام معاليه واصحاب المولدات على السواء ان وزارة المالية تتابع تصاريح جميع اصحاب المولدات، وتجمع المعلومات عن المسجلين لديها والمكتومين منهم وقد أحالتهم على التدقيق الضريبي لاستيفاء جميع الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم عن الفترات السابقة، سيما وان من استوفى الضريبة من المواطنين دون ان يكون مسجلاً فغرامته ستكون ثلاثة اضعاف الضريبة، اضافة الى الضريبة التي استوفاها دون وجه حق، وانها ستحيل المخالفين منهم لا سيما من استوفاها بالدولار الاميركي الى النيابة العامة المختصة بتهمة التهرب الضريبي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout