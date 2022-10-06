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غرّد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل على حسابه عبر تويتر وكتب:

"بالمستند "المجرم" رياض سلامة يدفع عشرات آلاف الدولارات الى شركة cn europa conseil صاحبها الوحيد Christian Noyer حاكم Banque de France السابق.

وقد أثبتت التحقيقات أن سلامة خالف لسنوات أنظمة Banque de France & ACPR وارتكب جرائم تبييض أموال وفساد..

هذا واحد من المستندات.. التفاصيل تباعاً.

هذا المستند ومستندات أخرى تفرض التوسع بالتحقيقات مع Christian Noyer وآخرين لتبيان علاقتهم بسلامة...

خاصةً وأن سلامة إرتكب جرائم تبييض الأموال بسهولةٍ كبيرة على الأراضي الفرنسية، كما كان يعمد الى تحويل مبالغ ضخمة مختلسة من مصرف لبنان.

المسؤولية القضائية أساسية."

وكان عقل قد ارفق تغريدته بصورة عن المستند المذكور اعلاه.