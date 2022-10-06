مصادر مطّلعة على أجواء القصر الجمهوري للـtayyar.org: "لم نتبلّغ بعد أي ردّ رسمي من هوكشتاين"

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فيما ترد المواقف السلبية من الجانب الاسرائيلي غداة تلقي المسؤولين الاسرائيليين الملاحظات التي قدّمها لبنان على مقترح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، أكدت مصادر مطّلعة على أجواء قصر بعبدا للـtayyar.org أن لبنان لم يتبلّغ بعد أي ردّ رسمي من الوسيط الأميركي حول الموقف الاسرائيلي النهائي من الملاحظات اللبنانية.

وقالت المصادر إن كل ما يُقال هو مواقف تصدر عبر وسائل إعلام من مسؤولين اسرائيليين،"أما نحن ففي انتظار هوكشتاين الذي سيحمل الموقف النهائي لذلك نفضّل عدم الاجتهاد".

وختمت المصادر بالقول:"عندما يصل ردّ هوكشتاين سنناقش اذا كان ثمة مجال للمناقشة، أما الملاحظات اللبنانية فهي تصبّ في خانة تحصين حقوق لبنان، والاتفاقية عادلة ومنصفة".