وقف التهريب عبر المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة...على طاولة لجنة الاقتصاد

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عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الاسبوعية برئاسة النائب ميشال ضاهر ، وحضور الأعضاء ، اضافة الى حضور رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي ، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري ، ووفد من قيادة الجيش اللبناني ضمّ العميد يوسف خوري حنا والعقيدين حسام الرفاعي وريمون بو رجيلي.

وكان محْوَر الاجتماع موضوع وقف التهريب عبر المعابر الشرعيّة وغير الشرعيّة. كما وتم عرض خطّة الجمارك اللبنانية عبر السكانرات الموجودة على المعابر اللبنانية ، الأمر الذي من شأنه زيادة الثقة عند الدول المستوردة ما سيؤدي الى زيادة الصادرات اللبنانية وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية ، خاصة وأن ثقة الدول العربية والاجنبية بقدرة لبنان على منع التهريب ستمكّن المصدّر اللبناني من فتح أسواق جديدة لتصدير المنتوجات والسلع اللبنانية.