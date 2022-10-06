وزير المال: للإسراع في عملية إعداد موازنة 2023!

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رأس وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل اجتماعاً شارك فيه مدير عام المالية جورج المعراوي، ومديري المديريات المعنية بالموازنة، جرى في خلاله استعراض للمرحلة التحضيرية لإعداد موازنة 2023.



وتمت خلال الإجتماع, مناقشة بنود موازنة 2023 الرئيسية في ضوء المقاربة العلمية الموضوعة لها، والتي بمجملها تترابط مع الخطوات الإصلاحية الملحة، القادرة إلى حد كبير من تخفيف العجز وخلق نوع من التوازن.



وشدّد الخليل على, أهمية الإسراع في عملية إعداد موازنة 2023 تعويضاً للتأخير الذي لحق بموازنة العام 2022.

واعتبر أن من الأهمية أيضاً، ما يكمن في ما تقدمه الموازنة الجديدة حيال تكيف المالية العامة مع التطورات التي أصابت انهيار الليرة، والتصدي للمشكلات التي نتجت عنها من خسائر، بغية تمكين أجهزة الدولة وإداراتها من النهوض على مستويات تصحيح الأجور، وتفعيل الخدمات العامة وتطوير الإنتاجية، وبما يتماشى مع الخطوات الإصلاحية الملزمة والمزمع إقرارها على المستويين الحكومي والتشريعي، ومع مقتضيات الالتزام في ما يقدمه صندوق النقد الدولي، بما يدفع بخطة التعافي المالي والاقتصادي إلى الأمام.