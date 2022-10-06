مدير عام الزراعة تابع اوضاع الادوية البيطرية والمزيدات العلفية

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زار مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود مقر شركة بولتيك حيث جال على اقسام الشركة واطلع على سير العمل ثم ترأس لحود اجتماع تجمع مستوردي الأدوية واللقاحات البيطرية والمزيدات العلفية في لبنان ، بحضور مدير الثروة الحيوانية الدكتور الياس ابراهيم ورئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد الدكتور يحيى خطار والفريق المختص في الوزارة.

رحب التجمع بمدير عام الزراعة والفريق العامل في الوزارة ووجهوا الشكر والتحية لوزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ومدير عام الزراعة لويس لحود وفريق مديرية الثروة الحيوانية على جهودهم في خدمة القطاع الزراعي في ظل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة

جرى خلال الاجتماع عرض اوضاع مستوردي الادوية واستمع لحود للمشاكل التي تعترضهم ، وجرى البحث بالخطوات الواجب اتخاذها لتطوير وتنمية القطاع