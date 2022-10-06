نتانياهو: لابيد انسحب من اتفاقية "الاستسلام" مع لبنان!!

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اعتبر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، أنه "فقط الضغط الشديد الذي مارسته أنا وأصدقائي جعل رئيس الوزراء يائير لابيد ينسحب من اتفاقية الاستسلام مع لبنان في الوقت الحالي".

وشدد على أن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة مختلفة، رئيس وزراء متمرس وقوي يقاوم الضغط ولا ينثني في وجه التهديدات"، وأردف: "لن ندع إسرائيل تستسلم للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".

وكانت "القناة 13" الإسرائيلية قد أفادت منذ بعض الوقت نقلاً عن مسؤول سياسي كبير، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أُبلغ بتفاصيل التغييرات الجوهرية الجديدة التي يسعى لبنان إلى إجرائها في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وأمر فريق التفاوض برفضها".

وأوضح لابيد بحسب المصدر، أن "إسرائيل لن تهدد أمنها واقتصادها بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريبًا".

وأكد المسؤول الكبير، أن "إسرائيل ستنتج الغاز من منصة كاريش بأسرع ما يمكن، وإذا حاول حزب الله أو أي شخص آخر الإضرار بمنصة كاريش أو تهديدنا، ستتوقف المفاوضات على الخط البحري على الفور، وسيكون على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن يشرح للمواطنين اللبنانيين سبب عدم امتلاكهم لمنصة غاز ومستقبل اقتصادي".