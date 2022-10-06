إسرائيل ترفض ملاحظات لبنان وتهدّد

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شهد ملفّ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تطوّراً خطيراً إثر انتشار أنباء عن رفض إسرائيل للملاحظات التي وضعها لبنان على مسودّة الاتفاق التي قدّمها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

ونقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، رفضه للمراجعات اللبنانية على مقترح ترسيم الحدود البحرية، محذراً من "أنّنا سنوقف مفاوضات الحدود البحرية إذا استهدف حزب الله حقل كاريش".

من جهته، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبنان، بالقول: "إذا استهدف حزب الله بنيتنا التحتية سيدفع مع لبنان ثمناً باهظاً".

وقال إنّ "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيضرّ بمصالح إيران".