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ميقاتي من بكركي: وحدة الصف ضرورية و يجب انتخاب رئيس للجمهورية

6
OCTOBER
2022
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استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وجرى البحث في الشؤون الراهنة والاستحقاقين الرئاسي والحكومي. 
 
بعد الزيارة ادلى  رئيس الحكومة بالتصريح الاتي: "سعدت هذا الصباح بلقاء صاحب الغبطة، وتركز الحديث على التحديات التي نمر بها، وشرحت لغبطته اولا الامر المهم الذي هو على مشارف الانجاز، والمتعلق بترسيم الحدود البحرية. وقد استفسر صاحب الغبطة عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق، فقلت له انه مع اهمية هذا الاتفاق استراتيجيا، ولكن اليوم انا شخصيا مسرور لامرين هما اننا نتفادى حربا اكيدة في المنطقة، وثانيا، وهذا الاهم، انه عندما نتوحد ويكون قرارنا واحدا نستطيع الوصول الى ما نريده جميعا. وحدة الصف ضرورية في هذا الظرف بالذات، ويجب ان تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن آراء كل فريق، ويجب ان نعمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية في هذا الظرف".
 
اضاف: "تطرقنا ايضا الى ملف تأليف الحكومة وأكدت لصاحب الغبطة انني شخصيا آخر شخص يتحدث عن الطائفية، وانني مؤمن بلبنان ووحدته وبناء الدولة. وبجب ان نتفادى الحديث اليوم عن اي امور تؤدي الى مزيد من الشرذمة، وعلينا التحدث بما يقرَب بين جميع اللبنانيين ولا يبعدهم عن بعضهم البعض".
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