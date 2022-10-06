هل من أزمة طحين؟

A + A -

اشار نقيب اصحاب صناعة الخبز في لبنان انطوان سيف لصوت لبنان الى ان تراجع حصة الافران من الطحين بدأت منذ الازمة الماضية بسبب عدم التزام مصرف لبنان دفع المستحقات الى الخارج.

وفي حديث لصوت لبنان ناشد سيف القوى الامنية الاعلان عن اي مؤسسة مخالفة تخزن الطحين وملاحقتها، لافتا الى وجود افران على الحدود اللبنانية -السورية تهرّب كل انتاجها الى سوريا.

وردًا على سؤال، اكد ان قرار رفع الدعم لم يتخذ بعد، مضيفًا:" رفع الدولار الجمركي سيؤثر على المواد الاولية التي تدخل في صناعة الخبز ما سيؤدي الى ارتفاع سعرها ".