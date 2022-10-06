طقس خريفي يؤثر على لبنان... هل تتساقط الأمطار؟

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يؤثر على لبنان طقس خريفي رطب ومعتدل الحرارة مع استمرار الإنخفاض التدريجي بدرجات الحرارة.

وستتمركز كتل رطبة فوق تركيا وستؤثر على لبنان وتؤدي الى تقلبات جوية ضعيفة تترافق مع أمطار محلية يوم السبت.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و٢٨ درجة، بقاعا بين ١٢ و٣٠ درجة، وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٥ و٢٤ درجة.

٢- الجو: غائم جزئياً مع تشكل ضباب بعد الظهر واحتمال رذاذ محلي

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٩٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: الطقس غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع احتمال مطر محلي شمالا بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٧ درجة ساحلا، ١١ و٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.

السبت: الطقس غائم جزئيا ويتشكل الضباب على الجبال مع تساقط مطر محلي خصوصا في المناطق الغربية وبين ساعات الظهر والمساء ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٩ و٢٥ درجة ساحلا، ٩ و٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.