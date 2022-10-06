مقتل ما لا يقل عن 15 مهاجراً قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية!

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نقلت وكالة "رويترز" عن خفر السواحل اليوناني قوله إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم، عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في وسط بحر إيجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في ثاني كارثة بحرية تشمل مهاجرين منذ الأربعا

وقال خفر السواحل، نقلا عن خمسة أشخاص تم إنقاذهم حتى الآن، إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصا. وأضاف أنه تم العثور على 15 جثة، وهذا يترك حوالى 20 شخصا في عداد المفقودين. وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي.

وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية، لإجراء عمليات بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وتم إجراء بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ. وتم العثور على ثلاثة عالقين في منطقة نائية.