البناء: إصرار واشنطن والقيادة العسكرية والأمنية في "إسرائيل" على ضرورة توقيع "الترسيم"

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في المنطقة تحوّل مشروع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان إلى حدث أول في ضوء ما نقلته وسائل إعلام “إسرائيلية” عن إصرار كل من واشنطن والقيادة العسكرية والأمنية في كيان الاحتلال، على ضرورة توقيع الاتفاق تفادياً لاندلاع حرب ستكون نتائجها على التوازنات العسكرية وملف الطاقة كارثيّة، بينما بدأت مفاعيل معادلة المقاومة في فرض ترسيم الحدود وحماية الثروات الاستراتيجية للبنان تظهر في غزة واليمن، حيث عقدت في غزة ورشة عمل لخبراء النفط والغاز للبحث بترسيم حدود غزة بحراً والمطالبة بحصتها من ثروات الغاز والنفط أمام سواحلها، بينما في اليمن تجري مناقشة مصير الهدنة التي انتهت مهلتها، بخلفية كيفية تفادي مخاطر العودة إلى التصعيد وانعكاساتها على سوق الطاقة، في ضوء تهديد حكومة صنعاء بإغلاق الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر ومياه الخليج، بصورة تهدّد خصوصاً إمدادات الطاقة الى أوروبا.