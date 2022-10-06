أسرار الصحف ليوم الخميس 6 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر على صلة بـالاتصالات حول الاستحقاق الرئاسي إن هذا الأسبوع سيقرر ما إذا كان التصويت في الجلسة المقبلة سيكون مشابهاً للجلسة السابقة في التموضع وراء ميشال معوّض من جهة ومقابله الورقة البيضاء بالنسبة لكل من كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة واللقاء الديمقراطيّ.

كواليس

توقّعت مصادر غربية النجاح لمساعي تمديد الهدنة في اليمن رغم نهاية مدة الهدنة السابقة وحجم التوتر السائد لأن الغرب لا يتحمل انهيار الهدوء في الخليج، خصوصاً ان مخاطر إقفال الممرات المائية أمام إمدادات الطاقة تشكل أول تداعيات العودة للحرب مهما كانت كلفة تفادي هذا الخطر.

نداء الوطن: أسرار

هجوم إعلامي من موقع «تيار المستقبل» على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع سبق الزيارة التي يقوم بها نواب كتلة «الإعتدال الوطني» اليوم إلى معراب للقائه في إطار التنسيق لمواجهة الإستحقاق الرئاسي وبعدما كانت تصدر بيانات باسم نواب من الكتلة تهاجم «القوات».

اللواء: أسرار

همس

تكشف مصادر دولية معنية بالوضع اللبناني أن الترسيم البحري يفترض إدارة لبنانية جديدة تنسجم مع التوجهات الغربية في ما خص ملف النفط..



غمز

ترددت معلومات عن أزمة خانقة أصابت علاقة مرجع بوزير سيادي، من دون اتضاح الأسباب الحقيقية لهذا الاختناق..



لغز

أحدثت بيانات مصرف لبنان وأخبار المنصات بلبلة بالنسبة لحسابات صيرفة، وكذلك سعر صرف الدولار مرتبطاً بصيرفة..