living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: حزب الله يُحدث خرقاً في جدار الأزمة المستجدة.. فهل تولد الحكومة قريباً؟

6
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مقال محمد بلوط في الديار:

يعتقد مصدر نيابي في كتلة الوفاء للمقاومة، ان الجميع محكومون بتشكيل حكومة جديدة ، واهمية وجود حكومة اصيلة تلعب دورها كاملا في هذه الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، بغض النظر عن مصير الاستحقاق الرئاسي وما اذا كان سينتخب الرئيس الجديد في المهلة الدستورية ام لا .

ويضيف بان مسعى حزب لله ينطلق من هذه القناعة التي يفترض ان تكون قناعة الجميع ، لافتا الى ان الجهود مستمرة في اجواء من المسؤولية لدى الرئيسين والاطراف المعنية.

 

ووفقا للمعلومات في الساعات الماضية، فان البحث يتركز على احداث تعديل وسط في التشكيلة الحالية يُوفق بين وجهتي نظر الرئيسين عون وميقاتي، لان التعديل الكبير والواسع لا يواجه اعتراضا من ميقاتي وبعض اطراف الحكومة فحسب، بل يفتح عيون الاطراف الاخرى من خارج الحكومة خصوصا الاطراف المسيحية.

 

ويركز حزب الله في مسعاه على تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، ويبدو ان بكركي تلتقي معه في هذا التوجه تحسبا لازمة حكم قد تحصل اذا حل الفراغ الرئاسي. لذلك ناشد المطارنة الموارنة في بيانهم امس الرئيسين عون وميقاتي التعاون الوثيق للخروج بحكومة تثبت كيان المؤسسات وتمنع اي جهة ان تحكم البلاد من خلال حكومة مرممة.

 

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout