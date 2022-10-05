الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر جنوبا وفي العاقورة

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 6 / 10 / 2022 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: الضهيرة، مروحين، مركبا، حولا، عرب اللويزة، طير حرفا، عيتا الجبل، تلة إرمز ويارون".

وكذلك، صدر عن مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 26،25،24،19،18،12 و27 / 10 / 2022 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة، بجدرفل وراس نحاش، يتخللها رمايات بالذخيرة الحية"