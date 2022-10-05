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إجتماع للمرجعيات الروحية في بلاد جبيل وتشديد على استمرار الالفة والمحبة

5
OCTOBER
2022
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التأمت المرجعيات الروحية في بلاد جبيل، في دارة المفتي الشيخ غسان اللقيس، وفي حضور راعي أبرشية جبيل المطران ميشال عون، ومفتي جبيل وكسروان الشيخ عبد الامير شمس الدين، ومسؤول "حزب الله" في جبل لبنان والشمال الشيخ محمد عمرو، ومسؤول جبيل وكسروان في "حزب الله" الشيح حسين شمص، ورئيس محكمة بيروت الشرعية الشيخ محمد النقري، وإمام مدينة جبيل الشيخ احمد اللقيس، للبحث "في قضايا وطنية جامعة".

وأكد المجتمعون، "التاريخ المشترك في العيش الواحد الذي يمتاز به اللبنانيون عموما وكذلك النسيج الاجتماعي الجبيلي، الذي حافظ ابناؤه على السلم الاهلي والتعاون والتعاضد بين الفئات جميعا".

وتوجهت المرجعيات الدينية إلى المسؤولين والاهالي بدعوتهم الى "الاستمرار على ما هم عليه من الالفة والمحبة والوقوف في مواجهة كل ما يثير المشاعر والأحاسيس التي تؤدي الى تفرقة ابناء المجتمع الواحد".

و ختم المجتمعون بيانهم بـ "ضرورة الالتزام بالقيم السماوية التي جاء بها الاسلام والمسيحية من الحوار والتلاقي وتدعيم العيش المشترك ونبذ كل انواع التطرف التي تقود الكراهية بين الوطن الواحد. و تم الاتفاق على ان تكون هذه اللقاءات دوريا"

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