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كسروان في كتاب Guinness

5
OCTOBER
2022
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الياس الزغبي

في ظل الأخبار المظلمة التي تخيم على المواطن اللبناني، هناك دائماً فسحة للأمل. هذه الفسحة لا تأتي من دون تعب ومجهود، ونجدها في كسروان تأتي مع جمعية لَ كسروان التي تعمل جاهدتاً على كسر حاجز التشاؤم المميت الذي أرخى بظلاله علينا.
كسروان في كتاب Guinness هو ليس مجرد عنوان بل سيتحول الى واقع في مهرجان التفاح الذي تنظمه جمعية لَ كسروان بالتعاون مع Lebanese Youth Power وبلدية ميروبا التي يقع في نطاقها وبرعاية مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود وبحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان وإتحاد بلديات كسروان.
هو مهرجان خاص بالتفاح الذي يزين منذ مئات السنين جبال كسروان، سيقام بعد الظهر من يومي السبت والأحد في 8 و 9 تشرين الأول في مدرج ميروبا، حيث سيحضر 1200 كلغ من مربى التفاح وسط أجواء من الفرح والترفيه، والإعلان عن كسر الرقم سيكون نهار الأحد عند الساعة الرابعة من بعد الظهر.
هذا النشاط لا يصب فقط في خانة الترفيه بل يهدف من خلفه الى دعم المزارع اللبناني وتشجيع الإنتاج المحلي الكسرواني ما يؤدي الى تثبيت أبناء الأرض في جبالهم.
يبقى أخيراً الأهم هو مصلحة اللبنانيين، فهم الغاية والهدف، وإن هذا النشاط الذي تنظمه جمعية لَ كسروان برئاسة النائبة ندى البستاني خوري يسجل لها بالمسيرة الحافلة بالنشاطات في قضاء هُمش لفترة طويلة وحُجبت عنه الأضواء، ليسجل في سجلات كسروان أن ندى البساتني قد كسرت الأرقام القياسية وخلقت معنى جديد لفكرة أن تكون نائباً.

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