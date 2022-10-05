المكاري أبرق مهنئا في ذكرى ٦ اكتوبر: نصر تاريخي للجيش المصري على العدو الاسرائيلي

A + A -

أبرق وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري الى رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في مصر كرم جبر، مهنئا في ذكرى نصر 6 أكتوبر. وجاء في البرقية:

"حضرة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية

الكاتب الصحافي الكبير كرم جبر،

أغتنم الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة، كي أتقدم بالتهنئة لسيادتكم وللقوات المسلحة المصرية قيادة وضباطا وجنودا وللشعب المصري العظيم، والتي حقق فيها الجيش المصري نصرا تاريخيا على العدو الإسرائيلي عام ١٩٧٣.

كما اعرب عن خالص الاعتزاز والتقدير للمؤسسة العسكرية المصرية"