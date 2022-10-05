خاص- الوزير مرتضى: "شوقي متى قيمة لم تأخذ حقّها، وهو صديقي وصديق الرئيس عون منذ زمن"

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بعد تمثيله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في وداع الراحل الكبير شوقي متى، أكد الوزير محمد مرتضى للـtayyar.org أنّ الراحل كان صديقاً عزيزاً جدّاً جدّاً على قلبه وهو أيضاً صديق منذ زمن لفخامة الرئيس "وقد تجاوب الرئيس عون مع طلبي بتكريم الراحل ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط لأنه يستأهل ثقافياً وهو قيمة لم تأخذ حقّها".

وقال مرتضى:"أنا كوزير للثقافة يعني لي الكثير الكثير أن أرى أن رئيس البلاد يتجاوب مع مطلبي بالمبدئي وليس بالشخصي ويكرّم كبيراً كشوقي متى".

كما لفت مرتضى الى أهمية أن يكون هناك ممثل عن رئيسي الحكومة ومجلس النواب في دفن الفنان شوقي متى، لأن الأمر يظهر أن الثقافة مفصل أساسي يستوقف الجميع ويحثّهم لايفاء الناس حقّهم في الأحداث الثقافية.