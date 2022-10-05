living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحجار: حريصون على تخفيف أعباء الأزمات

5
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال محافظة لبنان الجنوبي أمين السر العام نقولا بوضاهر في مركز المحافظة في سرايا صيدا الحكومية بحضور قادة أمنيين والوفد المرافق للحجار .

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد وعلى صعيد محافظة الجنوب من مختلف جوانبها، وتمّ التطرق بشكل أساسي الى الوضع الاجتماعي في ظل الأزمات المتفاقمة، وعمل الوزارة بهذا الخصوص .

وأكد الحجار، “حرصه وفريق عمل الوزارة على المضي في الخطط الكفيلة بالتخفيف من أعباء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على الناس والعائلات الأكثر حاجة”.

كما اشار الى أنّ “الوزارة تقوم باجراء مسح لخارطة المؤسسات والجمعيات الأهلية في المنطقة للإطلاع على أوضاعها واحتياجاتها عن كثب، ليبنى على الشيء مقتضاه بما يتعلق بتأمين الدعم لها في المرحلة المقبلة”.

وشدد على أنّ “الوزارة تولي ايضاً ملف النازحين أهمية لجهة متابعة أوضاعهم وظروف معيشتهم في اماكن تواجدهم” .

وتمّ في ختام اللقاء “الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة لمتابعة القضايا التي بحثت خلاله”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout