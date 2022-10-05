الحجار: حريصون على تخفيف أعباء الأزمات

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التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال محافظة لبنان الجنوبي أمين السر العام نقولا بوضاهر في مركز المحافظة في سرايا صيدا الحكومية بحضور قادة أمنيين والوفد المرافق للحجار .

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في البلاد وعلى صعيد محافظة الجنوب من مختلف جوانبها، وتمّ التطرق بشكل أساسي الى الوضع الاجتماعي في ظل الأزمات المتفاقمة، وعمل الوزارة بهذا الخصوص .

وأكد الحجار، “حرصه وفريق عمل الوزارة على المضي في الخطط الكفيلة بالتخفيف من أعباء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على الناس والعائلات الأكثر حاجة”.

كما اشار الى أنّ “الوزارة تقوم باجراء مسح لخارطة المؤسسات والجمعيات الأهلية في المنطقة للإطلاع على أوضاعها واحتياجاتها عن كثب، ليبنى على الشيء مقتضاه بما يتعلق بتأمين الدعم لها في المرحلة المقبلة”.

وشدد على أنّ “الوزارة تولي ايضاً ملف النازحين أهمية لجهة متابعة أوضاعهم وظروف معيشتهم في اماكن تواجدهم” .

وتمّ في ختام اللقاء “الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة لمتابعة القضايا التي بحثت خلاله”.