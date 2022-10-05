"تجمع الاطباء": لرفع المعاش التقاعدي الى 1500 دولار

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دعت هيئة مكتب قطاع الاطباء المركزي في “تجمع الاطباء في لبنان”، ببيان، “مجلسي نقابتي الاطباء في بيروت و طرابلس، الى اجراء دراسة جدية و علمية، لتحصيل لايجاد مصادر مالية جديدة، بهدف رفع المعاش التقاعدي للطبيب الى 1500 دولار أميركي، بسبب الوضع المعيشي و المادي الصعب، الذي يعاني منه الطبيب، كسائر المواطنيت، في ظل أزمة اقتصادية خانقة و عميقة”.

كما واكد التجمع، ان “مرضى غسيل الكلى، سيستمرون في الحصول على خدماتهم في مراكز غسيل الكلى والمستشفيات، من دون أي خطر من التوقف. لكن من الضروري إيجاد حلول طويلة الأمد بالنسبة لغسيل الكلى”، مؤيدا “تسريع عملية دفع الاتعاب، ان كان للمستشفيات او الأطباء، كما اقترحته وزارة الصحة، سيما وان التدقيق في الفواتير يجب ألا يأخذ وقتا طويلا”.

كذلك، اعلن التجمع دعمه التام، ل”قرار الوزارة، بأن تكون المدة الزمنية في العقود الجديدة، ما بين تقديم الخدمة ودفع التكاليف، لا تتعدى الشهرين او الثلاثة اشهر، الامر الذي يساعد الأطباء في الحصول على مستحقاتهم من دون خطر فقدان قيمتها، في ظل تدهور سعر العملة الوطنية بالنسبة للدولار”.