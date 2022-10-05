اعتداء مسلحين على احد المتظاهرين أمام مصرف لبنان

A + A -

نظمت جمعية "صرخة المودعين" ظهر اليوم، تحركاً أمام مصرف لبنان - الحمرا، رفضاً "للتعاميم الظالمة وغير القانونية بحق المودعين، ولمنصة صيرفة التي تُمَوّل الجميع من أموال المودعين".

وأشار بيان للجمعية الى أنه "أثناء التظاهر، قام شخصان مسلحان على دراجة نارية يرتديان قمصانا سوداء اللون بالإعتداء على عضو الجمعية رامي غندور وضربه على رأسه وأذنه وسلبه الميكروفون الذي كان يحمله وفرا هاربين، وكل ذلك أمام أعين القوى الأمنية دون أن يتم ملاحقة أو توقيف المعتدي".

وأكد البيان أن "جمعية صرخة المودعين لا تعترف بأي تفاوض بخصوص قضية المودعين إن لم تكن ممثَلة ومشاركة فيه".

وأخيرا، حيت الجمعية "الجيش اللبناني الذي كان متواجداً قرب المصرف المركزي من الجهتين، فعمل على حفظ الأمن ولم يقف بوجه المتظاهرين أو يحاول قمعهم".