على خلفية مقتل الشاب محمد المحمد في الهلالية...تسليم محمد ومحمود الصوص الى القوى الامنية في صيدا

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان عائلة الصوص في صيدا سلمت الى فرع المعلومات في المدينة ولديها محمد ومحمود الصوص، المتهمين بقتل الشاب محمد المحمد مكتوم القيد من وادي خالد في منطقة الهلالية شرق مدينة صيدا الشهر الفائت.



واعلنت عائلة الصوص في بيان "نحن عائلة محمد ومحمود الصوص كنا وما زلنا تحت سقف القانون، نأسف أشد الأسف على الحادثة التي حصلت في صيدا مع أولادنا وأدت الى مقتل أحد الأبرياء، وإننا نتقدم الى عائلة الفقيد وعشيرته وأقاربه بأحر التعازي سألين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ، ونحن حرصا منا على إحقاق الحق وتهدئة النفوس، حيث أنه لا حق ولا حقيقة دون تحقيق ، نعلن أننا قد سلمنا ولدينا محمد ومحمود الصوص بواسطة وكيلهما القانوني الى فرع المعلومات في صيدا، كونه الجهة التي تضع يدها على التحقيق، وإننا نطالب بتحقيق عادل وشفاف ينصف المظلوم ويعطي كل ذي حق حقه، ولا خيار لدينا سوى الإحتكام للقضاء والقانون".