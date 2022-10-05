وزير الزراعة عرض مع الواردات كيفية استكمال خطة توسيع المساحات المزروعة بالقمح

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إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، مدير وممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان السيد عبدالله الواردات.وتم البحث في موضوع خطة القمح، في حضور لجنة تطوير زراعة القمح في الوزارة ووفد من منظمة WFP، بعد توقيع اتفاقية تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لاجراء مسح للاراضي المزروعة بالقمح وبعض المحاصيل الحقلية الاساسية عن طريق استعمال الصور الجوية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وبالتعاون مع الجيش اللبناني.

وتم عرض للخرائط التي تحدد مكان زراعة القمح على كافة الأراضي خلال العام 2021 والتي ستساعد لتكون قاعدة أساس في تطوير نظام مستدام يستعمل لاحقا في توفير بيانات شاملة عن المحاصيل عبر تحديد المساحات المزروعة وتقدير الانتاج عبر استعمال نظم المعلومات الجغرافية والصور الجوية.