سلام يطمئن بعد لقائه وفد نقابات الأفران...ماذا قال عن أزمة الطحين والخبز؟

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زار وفد من نقابات الأفران في لبنان برئاسة النقيب ناصر سرور وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور أمين سلام.

وتم التداول في ملف القمح والطحين وسير عمل الأفران. وتطرق الجانبان إلى قضايا الافران، وتم الإتفاق بعد إنهاء المرحلة الثانية من العمل الدؤوب، والتي أدت إلى إعادة ١٠بالمئة للأفران الصغيرة والمتوسطة والتي أبقت على حسومات ١٠بالمئة على الأفران التي لديها زيادة، على أن تتضمن المرحلة الثالثة زيادة للأفران التي لديها نقص وحسم للأفران التي لديها زيادة بعد اكتمال تقارير الأجهزة الأمنية لدى الوزارة.

وأكد وزير الإقتصاد خلال الإجتماع أن شحنات القمح المدعوم مستمرة بالوصول تباعًا إلى المطاحن والطحين متوفر والخبز كذلك، والأزمة خلفنا والتعاون مع نقابة الأفران قائم على أدق التفاصيل لحل أي عقدة.

وأشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع النقابة والأجهزة الامنية، قادرة على تخطي كل العقبات.