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أعجوبة جديدة تتخطى العقل البشري..."بعد أن فقد الوعي وشخر شخرة الموت" هكذا تتدخل القديس شربل!

5
OCTOBER
2022
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السيد سمير يوسف عبد الساتر من مواليد 1940 علما الشعب ومتأهل من تريز الياس ابو طايع وأب لثلاثة اولاد ومقيم في علما الشعب وهو متقاعد ورقم الهاتف 70358368 وكما يخبر ابنه عن حالة والده الصحية المرفقة بالتقرير الطبي :" انه من خمس سنوات شعر والدي بوجع على باب المعدة داومه لمدة سنتين فزار طبيبه فأجرى له فحص ناضور فتبين ظهور مرض السرطان فوجهنا الى طبيب اختصاصي فطلب صورة "بيت سكان" .


فجئت بابي لزيارة ضريح القديس شربل قبل اجراء الصورة . حيث طلب من القديس شربل ان يشفع به عند الرب يسوع المسيح كي يشفيه من مرضه وشرب زيت مار شربل وبعد الزيارة توجهنا الى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل لاخذ الصورة فتبين من خلالها ان والدي مصاب بمرض السرطان في الغدد اللمفاوية .


فخضع لخمسة جلسات بالعلاج الكيميائي وبعد الجلسات انهار جسده وارتفعت حرارته . فادخلناه الى مستشفى مار يوسف الدورة حيث امضى اسبوعين ولم يتمكن الاطباء من معرفة سبب ارتفاع الحرارة وقد ضعف جسمه حوالي 25 كلغ , وفي ليلة عيد القديسة ريتا في 22 وذكرى شفاء السيدة نهاد الشامي بشفاعة القديس شربل صلينا وطلبنا من مار شربل ان يقوم الوالد من فراشه بدون ارتفاع الحرارة . وبعد يومين اصيب الوالد بعارض قوي جدا وفقد الوعي وشخر شخرة الموت فنقل بالصليب الاحمر من البيت الى مستشفى جبل عامل حيث امضى تسعة ايام دون اكل فسقيناه زيت مار شربل وفي الليل دخل الى الحمام حيث اخرج كل المرض بالبول مع قرابة ليترين من الدم فاتصلت بالطبيب فعلق له وحدتين من الدم ليلا .


وفي الصباح طلب مني ان اتيه بصندويشة لحم بعجين فاكلها بعد ثلاثة اشهر من الانقطاع عن الاكل وخرج من المستشفى الى البيت وخضع بعدها لعدة فحوصات وصور فتبين شفاؤه فجئت مرفقا بالتقارير الطبية وشكرت مار شربل على شفاعته بوالدي ونعمة شفائه وسجلت الاعجوبة بتاريخ 10/5/ سنة 2022 فالمجد لربي يسوع

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