بري أبرق الى الأسد: نجدّد انحيازنا ودعمنا لسوريا

وجاءفي نص البرقية: "سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية،

يطيب لي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية المجيدة أن أتوجه من سيادتكم ومن الجيش العربي السوري الباسل قيادة وضباطاً ورتباء وجنوداً ومن الشعب السوري الشقيق بأحر التهاني والتبريك. واليوم وفي رحاب هذه المحطة القومية البطولية التي سطر فيها الجيش العربي السوري أرقى ملاحم البطولة والفداء دفاعاً عن الامة وحقوقها وسيادتها وكرامتها وعن سوريا ووحدة ترابها، نجدد في هذه المناسبة إنحيازنا ودعمنا لسوريا قيادة وجيشاً وشعباً في معركة الدفاع عن عروبة الجولان، وفي مكافحة الارهاب الذي يمثل الوجه الآخر للعدوانية الاسرايئلية ، ولنا ملء الثقة بأن سوريا ستخرج منتصرة وأكثر قوة ووحدة. وتشرين هو العِبرة والدرس".