عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 تشرين الأول 2022

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الأخبار: إسرائيل تُسلّح الخليج: نحن مظلّتكم

اسرائيل تسلّمت التعديلات: القبول أو الحرب



هوكشتين يتهم البنك الدولي بعرقلة اتفاقية الغاز المصري والكهرباء الاردنية







الديار: إجراءات البنوك لا تردع المقتحمين..

ساعات حاسمة بملف الترسيم والأجواء الإيجابيّة مُسيطرة ولكن..

ميقاتي يشكو عراقيل كثيرة بملف الحكومة.. وحزب الله يتدخل للحلحلة

اللواء: أزمة التشكيل تعود إلى النفق بعد شهية التبديل!

بوصعب سلَّم الرد على مقترح هوكشتاين.. والمصارف ترمي مسؤولية الودائع على الدولة

نداء الوطن: ميقاتي يشكو "عراقيل باسيل"... والمعارضة تسعى إلى رفع "score" معوّض

"حصّة إسرائيل" من حقل قانا تُربك السلطة: موافقون ولكن!



البناء: موسكو: نقترب من المواجهة المباشرة مع الناتو… وصنعاء تحذّر من انهيار الهدنة وآثاره / بري لأكثر من جلسة قبل نهاية المهلة الدستوريّة… والعين على الموقف «الإسرائيليّ» من الاتفاق / بوصعب ينعى الحكومة… والردّ اللبنانيّ وصل لهوكشتاين… ووجود المقاومة عامل قوة /

الجمهورية: قرار أميركي ملزم بالترسيم

النهار: لا حلحلة حكومية... والمهلة منتصف الشهر؟



l'orient le jour: Joumblatt joue Moawad pour forcer le Hezbollah à se recentrer