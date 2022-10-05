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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 تشرين الأول 2022

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الأخبار: إسرائيل تُسلّح الخليج: نحن مظلّتكم

اسرائيل تسلّمت التعديلات: القبول أو الحرب

هوكشتين يتهم البنك الدولي بعرقلة اتفاقية الغاز المصري والكهرباء الاردنية

 

 


الديار: إجراءات البنوك لا تردع المقتحمين..
ساعات حاسمة بملف الترسيم والأجواء الإيجابيّة مُسيطرة ولكن..
ميقاتي يشكو عراقيل كثيرة بملف الحكومة.. وحزب الله يتدخل للحلحلة

 

 

 

اللواء: أزمة التشكيل تعود إلى النفق بعد شهية التبديل!
بوصعب سلَّم الرد على مقترح هوكشتاين.. والمصارف ترمي مسؤولية الودائع على الدولة

 

 

 

نداء الوطن: ميقاتي يشكو "عراقيل باسيل"... والمعارضة تسعى إلى رفع "score" معوّض
"حصّة إسرائيل" من حقل قانا تُربك السلطة: موافقون ولكن!

 

 


البناء: موسكو: نقترب من المواجهة المباشرة مع الناتو… وصنعاء تحذّر من انهيار الهدنة وآثاره / بري لأكثر من جلسة قبل نهاية المهلة الدستوريّة… والعين على الموقف «الإسرائيليّ» من الاتفاق / بوصعب ينعى الحكومة… والردّ اللبنانيّ وصل لهوكشتاين… ووجود المقاومة عامل قوة /

 

 

 

الجمهورية: قرار أميركي ملزم بالترسيم

 

 

 

النهار: لا حلحلة حكومية... والمهلة منتصف الشهر؟

 

 


l'orient le jour: Joumblatt joue Moawad pour forcer le Hezbollah à se recentrer

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