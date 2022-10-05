أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 تشرين الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

ربطت مصادر إعلاميّة بين تصاعد حملات إعلاميّة لتحميل حكومة الرئيس حسان دياب مسؤولية الانهيار بسبب قرار توقف دفع سندات اليوروبوند وبين تصاعد الملاحقات القضائيّة لحاكم مصرف لبنان، خصوصاً أن قرار التوقف اتخذ بإجماع الرؤساء وأنه لو تم الدفع لما كان في مصرف لبنان اليوم دولار واحد.



كواليس

علّق مرجع سياسيّ على فرضيّة عدم توقيع حكومة الاحتلال على اتفاق الترسيم مع لبنان أو انقلاب حكومة مقبلة عليه بقوله ستكون من العجائب التي تحتفل بها المقاومة لتخوض حرباً مع «إسرائيل» ومعها سلاح قانونيّ هو وثيقة أميركيّة رفضتها «إسرائيل» او انقلبت عليها.



اللواء: أسرار

همس

بدأ اللوبي المناهض لإتفاقية ترسيم الحدود التحرك لإفشال المفاوضات، والضغط على إدارة بايدن انتخابياً!



غمز

يجزم وزير من الثنائي الشيعي أن الحكومة كان من الممكن أن تصدر مراسيمها اليوم، لكن حجم المطالب التعجيزية أطاح بهذا الاحتمال.



لغز

لم تتطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر بالنسبة للذين لديهم دولارات أقدموا على صرفها، في ضوء معلومات سياسية لم يكتب لها النجاح!