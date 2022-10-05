الديار: ترسيم الحدود: ملاحظات لبنان لا تهدد الاتفاق

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يتوقع ان تتسلم السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا الرد الرسمي اللبناني على مسودة هوكشتاين صباح اليوم، على ان يكون الرد الاسرائيلي قد وصل ايضا الى الوسيط الاميركي الذي سيكون عليه بعدها وضع الطرفين اللبناني والاسرائيلي بملاحظات كل منهما وصياغة نص اتفاق جديد يوقع الاسبوع المقبل اذا لم تحصل مفاجآت غير محسوبة.

وقال مصدر رسمي لبناني لـ «الديار» ان «الملاحظات التي اوردها لبنان بعضها جوهري يحصن الموقف اللبناني والآخر شكلي، لكنها لا تهدد الاتفاق الا في حال اراد الاسرائيليون الذين يعيشون في تخبط كبير الاحتجاج بها للتراجع عن الاتفاق».