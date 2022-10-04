مهنا: وزير التربية باشر بإسكات كيديّ للأصوات المعارضة

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نشر مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا عبر حسابه على موقع فايسبوك المنشور التالي قائلاً:

رغم اختلافنا الكلّي في السياسة مع الأستاذة نسرين شاهين، ورغم تنديدنا بأسلوب الشتائم الذي اعتمدته أيام "الثورة"، يحملنا الإنصاف على الوقوف بجانبها في ما تعرضت له على يد وزير التربية.

نحن نرفض الظلم، ولا نقبل كتربويين أن يتم فصلها بهذه الطريقة الديكتاتورية الكيدية من قِبَل وزير التربية الذي يبدو وكأنه باشر بإسكات الأصوات المعارضة والمنددة بأساليبه المشبوهة في إدارة الوزارة.

فصل أي أستاذ يتم عبر التفتيش التربوي وبعد الاستماع إليه، أما في حال انتفاء الحاجة لخدماته، كما برر الوزير فصل الأستاذة شاهين، فيُنقل الأستاذ المعني إلى مدرسة ثانية.

نندد أيضاً بفصل مجلس إدارة صندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة المحامي مروان دكاش من الخدمة بشكل تعسفي دون الاستماع إليه لوقوفه مع حقوق الموظفين.

لم يشهد القطاع التربوي في تاريخه عمليات طرد مماثلة حتى زمن الإحتلال السوري. يبدو أن الوزير الحلبي تفوق على المحتلّ في ظلمه.

سامح الله كل تسوّل له نفسه ظلم إنسان.