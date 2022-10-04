A + A -

اعلن "تحالف متحدون" وجمعية "صرخة المودعين" في بيان، انه "يستكمل في هذه الاثناء لدى فصيلة شتورة الاستماع إلى إفادة المودع علي الساحلي بحضور وكيلته المحامية فاطمة فواز من تحالف متحدون والمديرة الإقليمية لمصرف BLC في البقاع، حيث لم يقم المصرف بالادعاء على الساحلي وتعهد بتحويل مبلغ 4,300 دولار لولده الذي يدرس الطب في الخارج، وبأن يبقي الحساب لدى المصرف قائما بالدولار الأميركي، مع التوجه لترك المودع حرا من دون تبعات قانونية فيما يتعلق بحادثة الاقتحام اليوم.



يبقى أن يتم استكمال التحقيق في حد أقصاه يوم غد على خلفية قضية أخرى لا علاقة لها باقتحام اليوم، لإجراء المقتضى وفق ذلك حيث من المتوقع الوصول إلى تسوية في ضوء الحالة الصحية للمودع والتجاوب الذي يبديه المصرف وكذلك المدعي العام في البقاع القاضي منيف بركات".