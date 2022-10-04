الهيئة السياسية في التيار أقرت ورقة التطلعات والاولويات الرئاسية وأملت ان تتكلّل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بالنجاح

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عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت وأقرت ورقة التطلعات والاولويات الرئاسية التي تقرر اعلانها قريبا.

كذلك نوهت الهيئة بالتقدم الحاصل في ملف ترسيم الحدود البحرية وبالانجاز الذي سيتحقق لمصلحة لبنان، وهو ثمرة عشر سنوات من الجهد والثبات والعمل العلمي ولاسيما من جانب وزراة الطاقة والمياه التي قامت بكل العمل القانوني والاداري والهندسي والتقني اللازم، وصولا الى هذه المرحلة.

وأمِلت الهيئة السياسية ان تتكلّل المفاوضات بالنجاح فيحصل لبنان على كامل حقوقه ويتم إنجاز الإتفاق سريعاً تجنباً لاي توترات وتحقيقاُ للاستقرار والازدهار في لبنان والمنطقة.