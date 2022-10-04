بالقانون... "مياه لبنان الجنوبي" ستواجه "مروّجي الأكاذيب"!

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صدر عن "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي"، بيان لفتت فيه: "عناية الرأي العام ووسائل الاعلام إلى أن حفلة الأكاذيب الحاصلة منذ فترة على ضفاف مشروع تطوير منشآت نبع الطاسة وصيانتها وتأهيلها لا تزال مستمرة بوقاحة واستخفاف بعقول الناس، وضرب بعرض الحائط منطق الأدلة والبراهين والمستندات التي عرضت وقدمت".



وأشار إلى أنّه، "بالرغم من تصدي بلدية مغدوشة لكذبة مخيم النازحين الذي روج أنه سيقام على أراض في نطاقها العقاري، وبالرغم من نفي المؤسسة أي علاقة بين مشروع "نبع الطاسة" وأي مشروع مخيم للنازحين، أولاً، لأن القانون يمنع على المؤسسات العامة إنشاء أي بنية تحتية أو تمديدات الى هذا النوع من المخيمات، وثانياً لأنه لا وجود حالياً ولا في المستقبل لهذا النوع من المخيمات في محيط القرى والبلدات المستفيدة من المشروع".



وتابعت، "إن المؤسسة وبعد طلبها المتكرر من "مروجي هذه الأكاذيب" عبر تصريحات مديرها العام ومقابلاته، تقديم الأدلة والبراهين على ادعاءاتهم الكاذبة، وبعد تكرار نفيها ونفي البلديات المعنية وإصرار هؤلاء على فعلتهم، ستجد نفسها مضطرة للجوء للأساليب التي كفلها لها القانون لوقفهم عند حدهم ومطالبتهم بالتعويضات عن التشويه المتعمد والخداع والتضليل والتزوير".



ورأت أنّ "هذا التضليل يهدف الى الاضرار بمصالح الناس ووقف مشاريع حيوية وانمائية تؤمن استمرار التغذية بالمياه والحد الأدنى من الحاجيات الأساسية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وجميع مواطنيه".