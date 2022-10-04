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انطلاق حافلة التلقيح بفايزر في رحلتها الاولى الى محافظتي عكار والشمال

4
OCTOBER
2022
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أعلنت اليونيسف في بيان، "انطلاق حافلة التلقيح لكوفيد- 19 في رحلتها الأولى إلى محافظتي عكار وشمال لبنان في 11 تشرين الأول 2021، ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بحسب الفئات العمرية المستهدفة من قبل وزارة الصحة، بإدارة و إشراف منظمة "ميدير" بالشراكة مع اليونيسيف ووزارة الصحة العامة وبالتنسيق مع محافظتي عكار وشمال لبنان والبلديات في المنطقة".

ودعا البيان من بلغوا "12 سنة وما فوق ولم يتلقوا اللقاح، الى تلقي لقاح فايزر في مناطقهم من دون موعد، حسب الجدول ادناه:

التوقيت: من الساعة 9 صباحا ولغاية 12 ظهرا.
المكان: في البلدية او المكان المحدد من البلدية. مع ضرورة احضار بطاقة الهوية أو أي بطاقة تعريف. وأي تغيير في جدول المواعيد سيتم بالتنسيق المباشر مع البلديات المعنية التي بدورها ستبلغ المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي المحلية.

وفي ما يأتي الجدول:


الاثنين 3/10/2022

1- أبو سمرا - دار العجزة - طرابلس

2- وادي الجاموس - عكار

الثلاثاء 4/10/2022

1- أبو سمرا - دار العجزة - طرابلس

2- بخعون - ضنيه

الاربعاء 5/10/2022

1- صندوق الزكاة - حلبا
2- حبشيت - عكار

الخميس 6/10/2020

1- قاعة العبير - منية
2- مسجد المخاضة - منية

الجمعة 7/10/2020

1- مشحة - عكار
2- الحيصة - عكار

الثلاثاء 11/10/2020

1- المسعودية - قاعة البلدية - عكار
2- قرصيتا - المدرسة - ضنية

الاربعاء 12/10/2022

1- حيزوق - عكار
2- جبل محسن - طرابلس

الخميس 13/10/2020

1- حسنية - عكار
2- عكار العتيقة - عكار

الجمعة 14/10/2020

1- سويسة - عكار

2- عيات - عكار".

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