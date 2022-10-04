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استقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, اليوم الثلاثاء, وفداً من السائقين العموميين اعتصموا أمام مبنى الوزارة مطالبين بإلغاء التطبيقين "بولت" و"indrive" اللذين تعمل عليهما الدراجات والسيارات الخاصة كبديل من سيارات الأجرة.



واستمع القرم إلى مطالب الوفد, حيث أكّد أمامهم أنّ, "ليس بإمكان الوزارة وقف هذه التطبيقات إلّا بإشارة قضائية، وطالما أنّها لم تصدر حتى الساعة فإنّ الوزارة غير مخوّلة فعل شيء بانتظار انتهاء التحقيقات وصدور أمر قضائي".



وأضاف أنّ, "هذا الأمر كرّره أكثر من مرّة لرئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس."