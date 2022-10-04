living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القاضية نصار ادعت على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه...لهذه الأسباب!

4
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتقلت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار إلى مكب النفايات في طرابلس لمعاينته والكشف عليه، لاسيما لتبيان وجود مخاطر من انبعاث الغاز منه والحرائق التي تشتعل فيه دورياً، وذلك تمهيداً لاتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة لمنع الضرر.

وقد تقرر تعيين حارس قضائي عليه والإستعانة بخبيريَن متخصصَين لإجراء الكشف اللازم بالسرعة الممكنة وإبلاغ الوزارات المختصة لرفع الخطر في حال وجوده.

وعلى أثر الكشف الحسي على الموقع، قررت نصار الإدعاء على مجلس الإنماء والإعمار وعلى رئيسه، وذلك سندا للمادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

يُشار الى أن محامي " تحالف متحدون" كانوا قد إدعوا على المجلس ورئيسه في شكوى مباشرة، لكن لم يشملهما إدعاء النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout