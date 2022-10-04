القاضية نصار ادعت على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه...لهذه الأسباب!

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انتقلت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار إلى مكب النفايات في طرابلس لمعاينته والكشف عليه، لاسيما لتبيان وجود مخاطر من انبعاث الغاز منه والحرائق التي تشتعل فيه دورياً، وذلك تمهيداً لاتخاذ التدابير المستعجلة اللازمة لمنع الضرر.

وقد تقرر تعيين حارس قضائي عليه والإستعانة بخبيريَن متخصصَين لإجراء الكشف اللازم بالسرعة الممكنة وإبلاغ الوزارات المختصة لرفع الخطر في حال وجوده.

وعلى أثر الكشف الحسي على الموقع، قررت نصار الإدعاء على مجلس الإنماء والإعمار وعلى رئيسه، وذلك سندا للمادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

يُشار الى أن محامي " تحالف متحدون" كانوا قد إدعوا على المجلس ورئيسه في شكوى مباشرة، لكن لم يشملهما إدعاء النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل.