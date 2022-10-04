قنصل يقتحم مصرف في الحازمية!

A + A -

قام المودع جورج سيام بإقتحام مصرف "انتركونتينانتال" فرع الحازمية وهو لا يزال داخله ويعتصم مطالبًا بالحصول على وديعته.



وفي التفاصيل, إنَّ المودع جورج سيام, هو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان.

وقد شهد اليوم سلسلة إقتحامات للمصارف, حيث أقدم موظفو كهرباء قاديشا على اقتحام مصرف "فيرست ناشيونال بنك" "FNB"، في طرابلس وذلك احتجاجا على قرار المصرف حسم 3 في المئة من رواتب ومستحقات الموظفين وفقا لروايتهم.



كذلك إستمر مسلسل اقتحام المصارف في لبنان، بعد اقتحام المودع علي حسن حدرج بنك بيبلوس- فرع صور ظهر اليوم الثلاثاء.