رئيس الجمهورية تابع التطورات المتعلقة بملاحظات لبنان في شأن عرض الوسيط الاميركي

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم التطورات المتعلقة بالملاحظات التي ابداها

لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية

الجنوبية، في ضوء الاجتماع الذي عُقد امس في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري

ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

الوزير السابق عماد حب الله

الى ذلك، استقبل الرئيس عون الوزير السابق عماد حب الله وعرض معه التطورات السياسية الراهنة

ومسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وبعد اللقاء قال حب الله سررت اليوم بزيارة فخامة رئيس

الجمهورية ميشال عون للاطلاع منه على آخر مستجدات ترسيم الحدود خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقده

امس، ومعرفة فحوى رسالة هوكشتاين، والرد اللبناني اليوم كخطوة ثابتة ومتقدمة على طريق ضمان حقوق

لبنان في ارضه ونفطه وسمائه. ولقد حققت مصادر قوة لبنان ووحدة دولته وقيادته ما وصلنا اليه على هذا

الطريق. كذلك تم البحث في عدد من المواضيع الاقتصادية الضاغطة، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها فخامة

الرئيس لتشكيل الحكومة وتأمين انتخاب رئيس للجمهورية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استكمال

التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومحاربة الفساد بكل انواعه واستقلال القرار اللبناني.

نائب رئيس كاريتاس والاب زياد الحداد

واستقبل الرئيس عون نائب رئيس رابطة كاريتاس لبنان الدكتور نقولا حجار والرئيس السابق

للرهبنة اللعازارية في لبنان والشرق الاوسط الاب زياد الحداد اللعازاري، حيث تم عرض الاوضاع

الاجتماعية والمعيشية في البلاد، وعمل رابطة كاريتاس في سائر المناطق اللبنانية، ودور الرهبنة