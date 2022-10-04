living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية تابع التطورات المتعلقة بملاحظات لبنان في شأن عرض الوسيط الاميركي

4
OCTOBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم التطورات المتعلقة بالملاحظات التي ابداها
لبنان في شأن العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية
الجنوبية، في ضوء الاجتماع الذي عُقد امس في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
الوزير السابق عماد حب الله
الى ذلك، استقبل الرئيس عون الوزير السابق عماد حب الله وعرض معه التطورات السياسية الراهنة
ومسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وبعد اللقاء قال حب الله سررت اليوم بزيارة فخامة رئيس
الجمهورية ميشال عون للاطلاع منه على آخر مستجدات ترسيم الحدود خصوصاً بعد الاجتماع الذي عقده
امس، ومعرفة فحوى رسالة هوكشتاين، والرد اللبناني اليوم كخطوة ثابتة ومتقدمة على طريق ضمان حقوق
لبنان في ارضه ونفطه وسمائه. ولقد حققت مصادر قوة لبنان ووحدة دولته وقيادته ما وصلنا اليه على هذا
الطريق. كذلك تم البحث في عدد من المواضيع الاقتصادية الضاغطة، والمساعي الحثيثة التي يقوم بها فخامة
الرئيس لتشكيل الحكومة وتأمين انتخاب رئيس للجمهورية. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استكمال
التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومحاربة الفساد بكل انواعه واستقلال القرار اللبناني.
نائب رئيس  كاريتاس والاب زياد الحداد
واستقبل الرئيس عون نائب رئيس رابطة كاريتاس لبنان الدكتور نقولا حجار والرئيس السابق
للرهبنة اللعازارية في لبنان والشرق الاوسط الاب زياد الحداد اللعازاري، حيث تم عرض الاوضاع
الاجتماعية والمعيشية في البلاد، وعمل رابطة كاريتاس في سائر المناطق اللبنانية، ودور الرهبنة

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout