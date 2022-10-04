"250 صندوقًا" فاسدًا من الأجبان... والجمارك تتحرك!!

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صدر عن مديرية الجمارك العامة بيانٌ جاء فيه, "بتاريخ 3/10/2022 الساعة الثامنة مساء ضبطت دورية من مكافحة شتورة في الجمارك فانا محملا بمائتين وخمسين صندوقا كرتونيا من الأجبان المعلبة".



وأضاف, "بعد الكشف عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك، وبالتحقيق مع السائق تبين أن البضاعة منقولة من مستودع في محلة الجاموس، لبيعها في أسواق البقاع".



وتابع, "على الأثر تحركت دورية لشعبة المكافحة البرية في بيروت ودهمت المستودع لصاحبه المدعو ح.ج. حيث ضبطت كمية كبيرة جدًا من الأجبان الفاسدة نفسها وتمت مصادرتها، وبلغت الكمية الإجمالية عشرة أطنان موضبة بألفي صندوق حمولة خمس شاحنات من نوع "بيك".





ووفق البيان, "يتم استكمال التحقيق مع المعنيين في المستودع بإشراف القضاء المختص".