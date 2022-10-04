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بينيت يكشف موقفه من اتفاق الترسيم: لبنان حصل على كلّ ما طلبه!

4
OCTOBER
2022
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أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل (المناوب)، نفتالي بينيت، عن تحفظه على الاتفاق الذي يجري العمل على توقيعه بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبحسب القناة الإسرائيلية “13” قال بينيت إنّ “الاتفاق الذي يدور الحديث عنه يختلف عن الذي عرفه وعن الذي عرض أمام المجلس الأمني المصغر”، مؤكدا أن “لبنان في هذا الاتفاق حصل على كل ما طلبه”.

وأفادت القناة بأن بينيت أجرى عددا من النقاشات التي فحص فيها الاتفاق على المستوى الأمني والسياسي، ومن المتوقع أن يصوغ موقفا واضحا أكثر قبل نقاشات المجلس الأمني الذي سيعقد لاحقا هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن بينيت يعتقد أنه توجد أهمية كبيرة لتسوية الموضوع وإتاحة عمل متواصل لإنتاج الغاز.

وذكرت أن موضوع فرض “فيتو” من ناحيته لم يتم حسمه بعد، رغم أنه ليس من المؤكد أنها ذات علاقة على الإطلاق، بسبب الإجراءات القضائية التي تجري ايضا ضد الاتفاق.

يذكر أنه بعد انتهاء يوم الغفران، سيجري المجلس الأمني المصغر اجتماعا حول الاتفاق البحري مع لبنان، بينما أوضحت إسرائيل أن الاتفاق مقبول لديها، وللبنانيين يوجد عدد من التحفظات، والانتقاد حاليا حول المصادقة على اتفاق سياسي هام في فترة انتخابات وحكومة انتقالية، والتي تتوسع خارج حدود المعارضة.

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