بالأرقام.. ارتفاع اضافي بحركة المسافرين عبر المطار

حققت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ارتفاعاً اضافياً خلال شهر ايلول الفائت بنسبة 40 بالمئة مسجلة 648 ألفاً و 935 راكباً ، رافعة بذلك مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال الفصل الثالث من العام 2022 الى مليونين و 269 ألفاً و 385 راكباً بزيادة نسبتها 36,43 بالمئة عن الفصل الثالث من العام 2021 ، وبالتالي ارتفع المجموع العام للمسافرين عبر المطار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر التاسع منه بنسبة 55,67 بالمئة وبلغ اربعة ملايين و 838 ألفاً و 182 راكباً ( مقابل ثلاثة ملايين و 107 آلاف و 796 راكباً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 ). كما ارتفعت الرحلات الجوية بنسبة قاربت 38 بالمئة وسجلت 39539 رحلة من لبنان واليه خلال الأشهر التسعة الماضية .
وقد توزعت حركة المطار خلال الفصل الثالث من العام الجاري اي في أشهر تموز ، آب وأيلول على الشكل التالي :
المسافرون :
حركة الطائرات :
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال أشهر تموز ، آب وأيلول من العام الجاري 17038 رحلة ( بزيادة 25 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2021 )، اذ بلغ عدد الرحلات الجوية التي وصلت الى لبنان 8518 رحلة ( بزيادة 24,97 بالمئة ) ، وبلغ عدد الرحلات التي غادرت لبنان 8520 رحلة .
كذلك ارتفع عدد الرحلات الجوية من والى لبنان في ايلول 2022 بنسبة 27,75 بالمئة وسجل 5077 رحلة منها 2537 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 27,42 بالمئة ) و 2540 رحلة مغادرة من لبنان ( بزيادة 28 بالمئة ).