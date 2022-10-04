إعلانٌ "هامّ" من هيئة إدارة السير والآليات

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أعلنت هيئة إدارة السير والاليات والمركبات عن توقف كافة معاملات تسجيل تسجيل السيارات للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بسبب نفاذ رخص السير.



وأعلنت "إقفال دائرة التسجيل كليا لهذا الأسبوع في الدكوانة. كما تتوقف أعمال التسجيل في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات في المناطق".



وأضافت، "على أن تفتح الهيئة أبوابها نهاري الثلاثاء والاربعاء من هذا الأسبوع لكافة معاملات السوق ويستمر توقف العمل بالكشف الميكانيكي على الآليات لهذا الاسبوع".

وأفادت بأن "امتحانات السوق تجرى نهار الاربعاء من هذا الاسبوع. على أن يتم إصدار بيان حول طبيعة العمل للأسابيع المقبلة في حينه".